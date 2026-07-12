Gimenez fermo fino a fine agosto: sarà difficile trovare un acquirente

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Santiago Gimenez ai box per due mesi: in queste condizioni è difficile da vendere, può rimanere

Entrando nella offseason, tra le certezze estive, indipendentemente da chi sarebbe stato il tecnico del Milan o come si sarebbe organizzato il club, c'era quella della cessione di Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, per cui il club rossonero nel gennaio 2025 ha investito poco più di 30 milioni complessivi, ha deluso le aspettative, anche per colpa di alcuni stop fisici che lo hanno condizionato. A livello tecnico sembra fuori dal progetto e anche a livello ambientale la possibilità di cambiare aria sembrava l'ideale. Ma potrebbe non andare più così.

GIMENEZ AI BOX, ZERO ACQUIRENTI: RIMANE?

Gimenez è andato ai Mondiali pieno di speranze: il suo Messico ha fatto un figurone, lui decisamente meno. Pochi minuti e mai incisivo. L'ultima gara, l'ottavo contro l'Inghilterra, è finito a bordo campo infortunato alla caviglia: forte distorsione che lo terrà fuori due mesi. Un infortunio che scompagina enormemente i piani del Milan: reduce da un'operazione in inverno alla caviglia destra, ora con una distorsione nello stesso punto almeno fino agli sgoccioli di agosto, sarà molto difficile trovare degli acquirenti per il messicano come conferma Tuttosport. Dunque Gimenez potrebbe addirittura rimanere almeno fino a gennaio a fare da vice a Ramos.