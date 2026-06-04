Calendario Serie A 2026/2027 affidato alla tecnologia Fastbreak AI
Il pomeriggio di domani segnerà il primo vero passo verso la nuova stagione 2026/2027. Alle ore 18.30, infatti, si conoscerà la composizione del calendario di Serie A, con altre 19 squadre al via oltre al Milan tra cui le tre neopromosse Venezia, Frosinone e Monza. Un evento sempre molto atteso che fa entrare già nel clima della nuova annata sportiva che inizierà ufficialmente, come sempre, il 1° luglio all'apertura ufficiale della finestra di calciomercato estiva.
La Lega Serie A ha comunicato attraverso il proprio sito che ha stipulato un accordo pluriennale con Fastbreak AI, azienda leader nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la gestione delle competizioni sportive, per la realizzazione del calendario che ha da prendere in considerazione diversi criteri molto importanti. Con questa firma ci si augura un'ottimizzazione massima di tutta la stagione calcistica in Italia, evitando gli errori commessi nel passato.
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