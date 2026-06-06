Caos Milan, Braida: "Sembra che manchino dei riferimenti, dei valori"

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L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida fa il punto su quello che sta succedendo in questo periodo in casa rossonera

L'ex dirigente rossonero Ariedo Braida, con il suo intervento durante "Salite sulla giostra" su Stile TV, ha toccato vari temi dell'attualità. Braida si è soffermato soprattutto sulla situazione attuale al Milan, che rimane ancora senza allenatore e dirigenti. Le sue parole.

CAOS MILAN, PARLA BRAIDA

"Milan? Da quello che si vede dall’esterno, mi pare che ci sia una crisi di identità, mancano dei riferimenti, mancano i valori al momento, poi il tempo dirà quello che accadrà, il tempo è galantuomo. Quando si cambia dirigenza vuol dire che le cose vanno male, meno si cambia e meglio è. Se c’è continuità, vuol dire che le cose funzionano. Altrimenti è un continuo ricominciare, devi dare fiducia a qualcuno e con il tempo cresci e maturi e puoi raggiungere gli obiettivi che ti prefiggi. Bisogna aver la forza, come fanno molti club, di mantenere la continuità. Quando arriva un giocatore in una squadra, deve rimanere almeno 10 anni, se va via dopo un anno vuol dire che si è sbagliato l’acquisto. Se continui a cambiare, cambierai tutta la vita e non otterrai mai nulla".