Caos Milan, il CorSera scrive: "Maignan tenta la fuga"

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Anche il futuro del capitano e portiere Mike Maignan al Milan rimane più incerto che mai: ne scrive questa mattina il Corriere della Sera

Le incertezze e i dubbi sul futuro del Milan non riguardano solamente chi siederà sulla panchina o chi proverà a dare una direzione precisa dal punto di vista sportivo e societario da dietro una scrivania. Anche la rosa rossonera è tutta da costruire, anche perché sono diversi gli elementi che potrebbero essere ceduti nel corso di quest'estate. Già con Fullkrug che ritorna alla base e l'incertezza di Modric sul suo futuro, perdi due pedine. Si aggiunge a questi Rafa Leao che ha chiesto di andarsene, giocatori che non hanno brillato come Estupinan, uno come Rabiot che era molto legato ad Allegri: eccetera, eccetera. L'ultimo nome che è stato fatto come possibile addio è quello di Mike Maignan.

MILAN, MAIGNAN TENTA LA FUGA

Mike Maignan, capitano e portiere del Milan, l'anno scorso di questi tempi era davvero a un passo dal firmare con il Chelsea. Poi l'intervento di Igli Tare e Massimiliano Allegri convinse il francese a rimanere almeno un anno che successivamente si è tramutato nel rinnovo di contratto fino al 2031. Oggi però il Corriere della Sera propone un titolo che non lascia spazio a interpretazioni: "Maignan tenta la fuga". Secondo quanto viene riportato, Maignan aveva firmato il rinnovo perché riconosceva in Tare e Allegri i garanti di un progetto: venuti meno loro, si è tornati al punto dell'anno scorso con la differenza che oggi il capitano è blindato fino al 2031 e per lui sarà più complicato andarsene.