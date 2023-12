Capello su Ibra: "Dovrà mantenere la sua personalità, ma anche usare l’intelligenza che ha per sapersi adeguare al ruolo"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, conosce benissimo il Milan e anche Zlatan Ibrahimovic. Questo il suo pensiero in merito al ritorno nel club di via Aldo Rossi dello svedese con un ruolo di super consulente: "Potrà suonare strano, ma stavolta dovrà riuscire a essere umile in un ruolo che per lui sarà completamente nuovo. Se prima Ibra sceglieva il meglio per se stesso, lavorando in gruppo deve saper scendere a qualche compromesso, senza egoismi. 'Si fa così e basta' può dirlo solo chi comanda davvero, e cioè il proprietario del club. E in certe decisioni influiscono tanti aspetti, alcuni dei quali per lui saranno nuovi: tenere conto dei bilanci, per esempio".

Questo il consiglio di Capello a Ibrahimovic: "Dovrà mantenere la sua personalità e il coraggio di assumersi le responsabilità. In questo non deve cambiare. Ma anche usare l’intelligenza che ha per sapersi adeguare al ruolo. Sapere dove e quando intervenire per fare il bene di tutti, aprendosi al confronto".