Cardinale stima Maignan: il capitano del Milan non partirà se non con offerte irrinunciabili

vedi letture

Si riapre la telenovela Maignan: il Milan non vuole cederlo, Cardinale lo stima e gli parlerà. Parte solo con offerte irrinunciabili

Di questi tempi, l'anno scorso, Mike Maignan è stato a un passo dal salutare il Milan. Il portiere rossonero aveva l'accordo con il Chelsea che lo stava per acquistare, a un anno dalla scadenza del suo contratto, per 18 milioni di euro. Tutto si è poi arenato grazie all'intervento di Massimiliano Allegri che ha parlato con il suo portiere, gli ha dato la fascia e garanzie sul progetto. Addirittura nel corso della stagione, grazie al lavoro di Max e di Igli Tare, si è giunti anche alla firma sul rinnovo del contratto fino al 2031. Oggi, però, senza più quelli che lo hanno convinto a rimanere e fuori dalla Champions, Maignan medita ancora una volta l'addio.

MILAN, MAIGNAN VIA SOLO CON OFFERTE IRRINUNCIABILI

La posizione del Milan in merito a un possibile addio di Mike Maignan è molto chiara e la riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il club rossonero non ha intenzione di vendere il portiere e capitano, tanto che Gerry Cardinale gli parlerà anche per esprimergli la proria stima nei suoi confronti. C'è solo una via perché Maignan saluti il Milan: l'arrivo di un'offerta davvero irrinunciabile. Questa è nell'ordine dei 40-50 milioni di euro, secondo la rosea. Molto dipenderà anche dal rendimento di Maignan durante il Mondiale Nordamericano.