Cisse potrebbe superare un record nel Milan di Balotelli e Shevchenko

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Alphadjo Cissè ha segnato il suo primo gol in Serie A con il Milan a 19 anni e 305 giorni; in caso di rete contro il Venezia...

Alphadjo Cissè ha segnato il suo primo gol in Serie A con il Milan a 19 anni e 305 giorni; in caso di rete contro il Venezia, diventerebbe il più giovane a trovare il gol nelle sue prime due presenze in rossonero in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (19 anni e 310 giorni), superando il primato di chi ha raggiunto tale traguardo a 22 anni compiuti (Mario Balotelli e Andriy Shevchenko). Lo riporta Opta.

AMORIM SPERA IN ALTRE SORPRESE (OLTRE CISSE)

Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Non pensa che la squadra sia corta in alcuni ruoli?

“Credo che dobbiamo rimanere concentrati sulla partita. Ci sono tanti giocatori e giovani che hanno bisogno di minutaggio. Non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi in una sola sessione di mercato. Ci vorrà tempo per mettere tutto a posto. Poi potrebbero esserci delle sorprese. Oggi tutti vogliono le cose in maniera rapida, ma penso che ci voglia del tempo per certe cose. E ci potrebbero essere delle sorprese come è successo con Cisse. Adesso, tutto quello che facciamo avrà un impatto sul futuro e ci vuole calma, pazienza e magari – ripeto – ci saranno delle sorprese”.