Milan-Venezia, è Maignan il capitano. Modric il vice

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Capitano e vice capitano scelti da Amorim per Milan-Venezia

Nessuna sorpresa: per Milan-Venezia il capitano dei rossoneri è Mike Maignan. Amorim apprezza appieno il portiere ed il suo modo di essere leader in campo e nello spogliatoio. Il vice capitano è Luka Modric, schierato titolare dall'allenatore portoghese.

Nella conferenza stampa di ieri Amorim ha parlato così di Maignan: “Una cosa che ho imparato è che devo vedere le cose con i miei occhi per poterle valutare bene. Ho parlato con lui, è un giocatore coinvolto in questo progetto, è un leader. È molto forte sui dettagli, esige rispetto e vogliamo che rimanga qui. Lo vedo contento con il nuovo preparatore dei portieri. So che si è parlato molto di lui sui social media. In allenamento, si comporta da leader e mi porta a pensare che sia molto contento qui”.