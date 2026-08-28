MN - Cardinale a San Siro: ha assistito da bordo campo al riscaldamento, abbracciando poi tutti i calciatori

MN - Cardinale a San Siro: ha assistito da bordo campo al riscaldamento, abbracciando poi tutti i calciatoriMilanNews.it
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Oggi alle 20:30News
di Antonello Gioia
Gerry Cardinale è presente allo stadio per assistere dal vivo a Milan-Venezia, match valido per la seconda giornata di Serie A.

Così come nella prima giornata di campionato a Torino, Gerry Cardinale è presente allo stadio per assistere dal vivo a Milan-Venezia. Il proprietario rossonero è sceso sul prato di San Siro e, al termine del riscaldamento, ha abbracciato tutti i calciatori rossoneri di rientro negli spogliatoi.