MN - Cardinale a San Siro: ha assistito da bordo campo al riscaldamento, abbracciando poi tutti i calciatori

vedi letture

Gerry Cardinale è presente allo stadio per assistere dal vivo a Milan-Venezia, match valido per la seconda giornata di Serie A.

Così come nella prima giornata di campionato a Torino, Gerry Cardinale è presente allo stadio per assistere dal vivo a Milan-Venezia. Il proprietario rossonero è sceso sul prato di San Siro e, al termine del riscaldamento, ha abbracciato tutti i calciatori rossoneri di rientro negli spogliatoi.