Fine primo tempo a San Siro: il Milan crea ma non finalizza

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Fine primo tempo a San Siro, con il Milan che ha avuto diverse occasioni da rete nel corso dei primi 45', soprattutto con Ramos

Fine primo tempo a San Siro. Dopo 45 minuti di gioco il risultato resta inchiodato sullo 0-0, ma il Milan può recriminarsi di aver sprecato più di qualche chiara occasione da gol che gli avrebbe tranquillamente permesso di portarsi in vantaggio di almeno 2 reti.

Il più attivo sotto porta tra le file della formazione di Ruben Amorim è sicuramente Gonçalo Ramos, che però non è riuscito a marcare il tabellino facendosi prima ipnotizzare da Stankovic, e poi lisciare malamente un cross al bacio di Chukwueze (ma la sua posizione di partenza sembrava oltre). C'è da dire che anche il Venezia ha avuto le sue occasioni, eppure il risultato non si è ancora sbloccato.