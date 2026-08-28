Gila all'esordio assoluto a San Siro con la maglia del Milan: "Sarà una serata speciale"

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Nel pre partita di Milan-Venezia Mario Gila ha parlato dell'emozione di giocare per la prima volta a San Siro con la maglia del Milan

Nel pre partita di Milan-Venezia Mario Gila è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Lariani, al suo esordio assoluto a San Siro con la maglia rossonera.

Prima partita in casa. Le emozioni

“Si comincia a sentire subito, prepari la testa per la prima in campionato. Sei difronte a una tifoseria incredibile, in uno stadio speciale. Abbiamo sofferto la perdita di Baresi. Vediamo la maglia sul campo. Sarà una serata speciale, dobbiamo dare tutto per i tifosi, per il nostro campionato ed onorare Baresi”.