MIL-VEN (0-0): doppio cambio nel Milan, dentro Saelemaekers e Rabiot

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Doppio cambio nel Milan allo scoccare dell'ora di gioco: dentro Saelemakers e Rabiot

Allo scoccare dell'ora di gioco Ruben Amorim ha deciso di mettere mano alla panchina per provare a dare una scossa ad una partita che non sembra avere intenzione di sbloccarsi. Il tecnico portoghese ha infatti optato per l'ingresso in campo di Saelemaekers e Rabiot al posto di Cisse e e Loftus-Cheek.

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.