Ambrosini elogia Cisse: "Ha talento. Aquilani mi diceva di lui..."

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Nel pre partita di Milan-Venezia Massimo Ambrosini ha così parlato di Alphadjo Cissé ai microfoni di DAZN

Nel pre partita di Milan-Venezia Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di DAZN di Alphadjo Cisse, confermato anche oggi titolare dopo l'ottima prestazione di Torino, che l'ha visto tra le altre cose segnare anche il gol che ha aperto le marcature allo stadio Olimpico Grande Torino: "Ha talento. Aquilani parlando mi diceva che Cissé aveva qualità e voglia di imparare. Si sta meritando questo spazio”.

Lo stesso Ambrosini ha anche parlato di Amorim e del nuovo Milan visto a Torino settimana scorsa: "Contro il Torino ho visto un Milan convincente nel modo in cui ha provato ad interpretare le idee del nuovo allenatore. Finché le gambe hanno retto è stata anche bene fisicamente in mezzo al campo considerando che la formazione che ha schierato difficilmente sarà quella che vedremo durante l'anno".