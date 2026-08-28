Stroppa ricorda Baresi: "È stata una persona straordinaria per me e la mia carriera"

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Nel pre partita di Milan-Venezua l'allenatore dei Lariani Giovanni Stroppa ha voluto ricordare Franco Baresi

Nel pre partita di Milan-Venezia l'allenatore dei lagunari Giovanni Stroppa ha presentato la sfida di San Siro ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Tornare da avversario nel giorno dell’omaggio di Baresi, cosa c’è dentro di lei

“Tanta emozione tornare qua. Aspetto bellissimo per il ricordo di Franco, Massimo ne è come me testimone. È stata una persona straordinaria per me, la mia carriera e la persona che è rimasta con me nel corso degli anni”.

C’è l’idea di potersi adattare all’interno della vostra idea?

“L’abbiamo fatto già nella scorsa stagione. Sono gli avversari che ci permettono di fare una cosa piuttosto di un’altra. Avere un’idea non significa andare all’arrembaggio. I numeri della scorsa partita lo confermano. Se andiamo a vedere i gol del Lecce sono stati fortuiti e poi all’80esimo in un certo senso abbiamo mollato. Negli ultimi 10 minuti non dobbiamo mollare l’attenzione. La partita di oggi è diversa, giocare qua ci vuole tanta personalità. Ho chiesto ai ragazzi di pensare prima a qualsiasi situazione, che possa essere individuale e di reparto, ma soprattutto di squadra. Fare la partita accorta. È chiaro che bisogna concretizzare, dove non puoi lasciare per strada qualche occasione. Contro certi avversari sembrano partite proibitive, ma vediamo”.