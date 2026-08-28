MN - Leao presente in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Venezia

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Rafael Leao, in procinto di passare al Galatasaray, è comunque presente in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Venezia.

Rafael Leao, in procinto di passare al Galatasaray, è comunque presente in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Venezia. Lo apprende la redazione di MilanNews.it. Il portoghese passerà al club turco per 45 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus più un 20% di percentuale sulla futura rivendita.

LE PAROLE DI AMORIM SU LEAO

Nel pre partita di Milan-Venezia Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro i Lariani, la sua prima a San Siro da allenatore del Diavolo.

La scelta di cedere Leao è stata condivisa?

"Io credo che se sei in questa squadra devi dare sempre il 100%, se cresce la squadra cresce anche il singolo. Per ottenere i risultati è importante il gruppo. E di conseguenza vengono valorizzate anche le individualità".