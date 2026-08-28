News MN - Il ricordo di San Siro per Baresi: la maglia in tribuna, il lungo applauso e "You'll Never Walk Alone"

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Poco prima il fischio d'inizio di Milan-Venezia San Siro si è lasciato andare ad un altro, interminabile, saluto a Franco Baresi

Lungo ed emozionante il ricordo di San Siro per l'eterno capitano Franco Baresi. Dopo la maglia posta nel cerchio di centrocampo durante il riscaldamento delle due squadre, poco prima il fischio d'inizio la Scala del Calcio si è raccolta in un ulteriore saluto della leggenda rossonera.

Con le squadra schierate attorno alla maglia, lo stadio ha mantenuto il silenzio per qualche istante per poi lasciarsi andare in lungo, quasi eterno, applauso, che ha alzato i decibel quando il maxi schermo ha mostrato la maglia di Baresi deposta in tribuna d'onore. Al termine di questo momento emozionante, la Curva Sud si è lasciata ad un coro da brividi: "You'll Never Walk Alone".