News MN - Al minuto 6 di Milan-Venezia la Curva Sud ha intonato diversi cori per Franco Baresi

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La Curva Sud ha applaudito e intonato cori per Franco Baresi al minuto 6 di Milan-Venezia

Di salutare - per sempre - il suo capitano il mondo rossonero non ne ha alcuna intenzione. Al minuto 6 di Milan-Venezia lo stadio, guidato dalla Curva Sud, ha applaudito e poi intonato alcuni cori guidato dal settore del tifo organizzato rossonero. Tra questi "C'è solo il capitano" e "Franco Baresi".

Questo ennesimo momento di raccolta e memoria si è aggiunto a un già lungo ed emozionante ricordo con il quale San Siro ha voluto omaggiare Baresi nel pre partita, tra cori, minuto di raccoglimento e maglia deposta in tribuna d'onore.