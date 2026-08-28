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MN - Al minuto 6 di Milan-Venezia la Curva Sud ha intonato diversi cori per Franco Baresi
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La Curva Sud ha applaudito e intonato cori per Franco Baresi al minuto 6 di Milan-Venezia
Di salutare - per sempre - il suo capitano il mondo rossonero non ne ha alcuna intenzione. Al minuto 6 di Milan-Venezia lo stadio, guidato dalla Curva Sud, ha applaudito e poi intonato alcuni cori guidato dal settore del tifo organizzato rossonero. Tra questi "C'è solo il capitano" e "Franco Baresi".
Questo ennesimo momento di raccolta e memoria si è aggiunto a un già lungo ed emozionante ricordo con il quale San Siro ha voluto omaggiare Baresi nel pre partita, tra cori, minuto di raccoglimento e maglia deposta in tribuna d'onore.
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