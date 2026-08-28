MN - Ricordo da pelle d'oca per Franco Baresi a San Siro: messaggio del Capitano sul maxischermo e lo stadio applaude

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Prima dell'inizio della partita, le squadre di Milan e Venezia si sono schierate al centro del campo per un ricordo per Franco Baresi.

Prima dell'inizio della partita, le squadre di Milan e Venezia si sono schierate al centro del campo, attorno alla gigantesca maglia numero 6, per un tributo a Franco Baresi; mentre tutto San Siro applaudiva senza soluzione di continuità, sui maxischemi è passato un messaggio della leggenda rossonera. Al termine, la Curva Sud ha intonato "You'll never walk alone".