Amorim sull'addio Leao: "Per ottenere i risultati è importante il gruppo. Se cresce la squadra cresce anche il singolo"
Nel pre partita di Milan-Venezia Ruben Amorim ha parlato dell'addio di Rafael Leao, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray.
Nel pre partita di Milan-Venezia Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro i Lariani, la sua prima a San Siro da allenatore del Diavolo.
La scelta di cedere Leao è stata condivisa?
"Io credo che se sei in questa squadra devi dare sempre il 100%, se cresce la squadra cresce anche il singolo. Per ottenere i risultati è importante il gruppo. E di conseguenza vengono valorizzate anche le individualità".
Pubblicità
News
Leao, un enorme rimpianto. Bene gli acquisti (ne mancano un paio), ma gli esuberi sono errori gravi. Non pressate Cisse di Luca Serafini
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Venezia: Amorim sceglie di tenere fuori big. Si va come a Torino
Primo Piano
Franco OrdinePerché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…
Carlo PellegattiAlvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
Antonio VitielloPrimo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com