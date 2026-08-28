Amorim sull'addio Leao: "Per ottenere i risultati è importante il gruppo. Se cresce la squadra cresce anche il singolo"

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Nel pre partita di Milan-Venezia Ruben Amorim ha parlato dell'addio di Rafael Leao, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray.

Nel pre partita di Milan-Venezia Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro i Lariani, la sua prima a San Siro da allenatore del Diavolo.

La scelta di cedere Leao è stata condivisa?

"Io credo che se sei in questa squadra devi dare sempre il 100%, se cresce la squadra cresce anche il singolo. Per ottenere i risultati è importante il gruppo. E di conseguenza vengono valorizzate anche le individualità".