MN - Il ricordo di San Siro per Franco Baresi: la maglia al centro, il nome nelle formazioni, lo striscione della Curva

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Ecco il ricordo dello stadio di San Siro per il Capitano scomparso Franco Baresi '6 per sempre' nel pre partita di Milan-Venezia.

Al centro del campo campeggia una gigantesca maglia con il numero 6, ma anche la Curva Sud ha voluto dedicare un pensiero speciale allo scomparso Capitano Franco Baresi con uno striscione appeso al secondo anello blu che recita: "Franco Baresi. Leggenda immortale, inimitabile bandiera, che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano". Al termine della lettura delle formazioni di Milan-Venezia, lo speaker di San Siro ha chiamato anche il numero 6 'per sempre', Franco Baresi, facendo risuonare ad alti decibel il suo cognome in tutto lo stadio.