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VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan, grande entusiasmo dei tifosi

VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan, grande entusiasmo dei tifosi
Oggi alle 19:20News
di Manuel Del Vecchio
fonte dal nostro inviato Antonio Vitiello
Il video dell'arrivo del pullman del Milan a San Siro prima della sfida di Serie A contro il Venezia

Amorim l'aveva detto: era importante vincere col Torino per arrivare a San Siro col clima giusto. L'allenatore portoghese ci aveva visto giusto: grande entusiasmo dei tifosi rossoneri per la prima in casa del Milan.

Stadio sold out e, per ora, sensazioni molto positive per il nuovo corso tecnico. È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman della squadra, accolto da un gran numero di tifosi carichi ed entusiasti.