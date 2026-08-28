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VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan, grande entusiasmo dei tifosi
Il video dell'arrivo del pullman del Milan a San Siro prima della sfida di Serie A contro il Venezia
Amorim l'aveva detto: era importante vincere col Torino per arrivare a San Siro col clima giusto. L'allenatore portoghese ci aveva visto giusto: grande entusiasmo dei tifosi rossoneri per la prima in casa del Milan.
Stadio sold out e, per ora, sensazioni molto positive per il nuovo corso tecnico. È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman della squadra, accolto da un gran numero di tifosi carichi ed entusiasti.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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