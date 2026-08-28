Ambrosini: "Contro il Torino ho un visto un Milan convincente"

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Nel pre partita di Milan-Venezia Massimo Ambrosini ha parlato di Milan ai microfoni di DAZN

Nel pre partita di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A Enlive, Massimo Ambrosini ha parlato di Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio: “Contro il Torino ho visto un Milan convincente nel modo in cui ha provato ad interpretare le idee del nuovo allenatore. Finché le gambe hanno retto è stata anche bene fisicamente in mezzo al campo considerando che la formazione che ha schierato difficilmente sarà quella che vedremo durante l'anno".

Ti aspettavi un Milan così diverso rispetto all’anno scorso?

”Nelle idee si. Le parole, le conferenze, ci avevano suggerito questo. Poi bisogna affrontare l'avversario che prova a metterti in difficoltà”.

“Inevitabile. Il ragazzo si era espresso. Difficile riuscire a trattenerlo quando vuole andare via. La società doveva provare ad ottimizzare un investimento fatto in passato”.“Prima che arrivassero Modric e Rabiot sì, per talento puro. Rimane un po’ l’amaro in bocca per quel senso di incompiutezza che l’ha accompagnato. C’è da pensare che quel completamento il ragazzo non ce l’abbia proprio”.

Sul possibile avvio a punteggio pieno del Milan

“Siamo all’inizio. Il Milan avrà due trasferte insidiose dopo questa partita. Per un allenatore nuovo che deve portare nuove idee, deve ridare entusiasmo a questo ambiente. Partire bene a maggior ragione in questo contesto è fondamentale”.