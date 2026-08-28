Massaro lancia Camarda: "Può essere utile anche dalla panchina come ero facevo io"

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Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, si è così espresso a SkySport al termine dei sorteggi di Europa League su Francesco Camarda.

Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, si è così espresso a SkySport al termine dei sorteggi di Europa League su Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan: "Beh, se il mister ha deciso di far tornare a casa Camarda vuol dire che ci crede molto. Ha margini di crescita, lo ha dimostrato nelle amichevoli e può essere utile anche dalla panchina come ero abituato io. L'importante è che faccia la differenza".

LE PAROLE DI AMORIM SU CAMARDA

Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27.

Gonçalo Ramos e Camarda non sono pochi per tre competizioni?

“Non voglio parlare prima che il mercato chiuda. Pensiamo che Camarda ha bisogno di spazio e di tempo, ma potremmo anche giocare con un falso nove. Io credo molto in Camarda e penso che dobbiamo avere lui e non altre opzioni. Aiutando Francesco, aiuto anche me stesso. Ramos è a un livello molto alto, ma Camarda ha bisogno di non sentirsi la terza scelta, ma la seconda così potrà essere pronto quando sarà chiamato in causa. Così si sentirà improtante. Si sta adattando al nostro gioco. Avrà spazio e ci sarà una differenza rispetto a Ramos, ma io credo tanto in lui, ma noi siamo in un nuovo progetto. Lui deve lottare per il posto a prescindere dall’età ed è un giocatore del Milan e crediamo molto in lui”.