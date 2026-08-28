Gila: "Sarà una serata speciale, dobbiamo dare tutto per i tifosi e onorare Baresi"

Gila: "Sarà una serata speciale, dobbiamo dare tutto per i tifosi e onorare Baresi"MilanNews.it
Oggi alle 20:20News
di Lorenzo De Angelis
Nel pre partita di Milan-Venezia Mario Gila è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Lariani

Nel pre partita di Milan-Venezia Mario Gila è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Lariani, al suo esordio assoluto a San Siro con la maglia rossonera. 

Prima partita in casa. Le emozioni
“Si comincia a sentire subito, prepari la testa per la prima in campionato. Sei difronte a una tifoseria incredibile, in uno stadio speciale. Abbiamo sofferto la perdita di Baresi. Vediamo la maglia sul campo. Ssarà una serata speciale, dobbiamo dare tutto per i tifosi, per il nostro campionato ed onorare Baresi”.