MN - Sala: "Ci vorrà tempo per vedere il vero Milan perché ci sono pochi interpreti adatti al calcio che vuole proporre Amorim"

vedi letture

Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Noti già le idee di Amorim in campo?

"Ci vorrà tanto tempo perché il Milan ha pochi interpreti adatti fin da subito al calcio che vuole proporre Amorim, sia nella predisposizione tecnica ma soprattutto in quella mentale. Sarà un processo lungo, perché bisogna stressare una linea difensiva abituata a difendere a 20/25 metri dalla propria porta a farlo con 50 metri alle spalle, deve plasmare degli esterni molto offensivi come Chukwueze a leggere, in fase di non possesso, i quinti avversari che si buttano dentro e poi dovrà lavorare tantissimo sulla qualità e sull’abitudine a voler ricevere sempre palla, anche in situazioni difficili quando scotta. È un processo molto lungo, ci vorrà tanta pazienza e se la società avrà la capacità di resistere quando arriveranno i momenti di difficoltà può nascere davvero un bel progetto".