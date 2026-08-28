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VIDEO MN - Milan partito dall'hotel, direzione San Siro

VIDEO MN - Milan partito dall'hotel, direzione San Siro
Oggi alle 19:12News
di Manuel Del Vecchio
Milan partito dall'hotel del centro, direzione San Siro. Manca sempre meno alla sfida col Venezia

Come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, il Milan ha appena lasciato l'hotel del centro dove la squadra è in ritiro da ieri sera. Direzione San Siro, dove alle 20.45 si giocherà contro il Venezia in un match valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27.

Nel frattempo questo pomeriggio è stata definita la cessione di Leao al Galatasaray (clicca QUI per cifre e plusvalenza).