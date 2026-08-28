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VIDEO MN - Milan partito dall'hotel, direzione San Siro
Milan partito dall'hotel del centro, direzione San Siro. Manca sempre meno alla sfida col Venezia
Come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, il Milan ha appena lasciato l'hotel del centro dove la squadra è in ritiro da ieri sera. Direzione San Siro, dove alle 20.45 si giocherà contro il Venezia in un match valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27.
Nel frattempo questo pomeriggio è stata definita la cessione di Leao al Galatasaray (clicca QUI per cifre e plusvalenza).
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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