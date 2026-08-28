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Leao al Galatasaray: l'impatto a bilancio del Milan tra plusvalenza ed effetto economico positivo
MilanNews.it
Plusvalenza cessione Leao: tutte le cifre e i numeri
Alla fine è arrivato davvero il momento di separarsi: Rafa Leão andrà al Galatasaray per circa 45 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Un'operazione che al Milan genera circa 34,7 milioni di plusvalenza (se contiamo anche i primi due mesi del bilancio 26/27 ammortizzati) e libera circa 10,5 milioni di costi di gestione residui. L'effetto economico positivo complessivo rispetto al mantenimento del giocatore per tutta la stagione è quindi nell'ordine dei 45,3 milioni di euro.
CESSIONE LEAO, LA PLUSVALENZA PER IL MILAN
Costo storico: 49,5 mln
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 16,818 mln
Ammortamento annuo: 5,606 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 11,212 mln
Valore cessione al Galatasaray: 45 mln
Plusvalenza al 28/08/2026: 34,7 mln
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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