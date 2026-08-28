Serafini: "Esordio a Torino convincente, ma si sono manifestate nella ripresa falle e debolezze tipiche delle ultime due stagioni"

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Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul Milan di Ruben Amorim.

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul Milan di Amorim, tra poco alle prese con l'esordio casalingo in campionato: "L'esordio di Torino è stato convincente sul piano dell'atteggiamento, dello spirito, del risultato, meno nella continuità dei 90' perché si sono manifestate nella ripresa falle e debolezze tipiche delle ultime 2 stagioni. Problemi di condizione fisica, ma limiti atavici della difesa.

Amorim parla di attenzione e concentrazione, ma ammette una carenza di allenamento: queste componenti potranno in parte diminuire il margine di errore (c'è da sperarlo e di augurarselo), purtroppo però posizionamenti, scelte e in particolare letture, restano gravemente deficitarie. Il mercato negli ultimi giorni potrà tappare qualche falla: non si possono sommergere Cisse, Camarda, Comotto di responsabilità eccessive.