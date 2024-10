Conte sul Milan: "Test contro un top club: abbiamo solo lunedì. Il Milan non è solo Leao"

vedi letture

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Lecce in casa nel primo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A. Così facendo i partenopei si sono assicurati un'altra giornata in testa alla classifica, indipendentemente dal risultato di domani sera tra Inter e Juventus. Il prossimo impegno degli Azzurri sarà martedì a San Siro contro il Milan questo weekend a riposo forzato per il rinvio della partita di Bologna ma scivolato a -8 in virtù della partita in meno. Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato del big match imminente.

Le parole di Antonio Conte: "Pensiamo a domenica, oggi è ancora sabato. Sarà lavorativa per chi non ha giocato, è una situazione nuova giocare dopo 3 giorni per noi. E' un test importate contro un top club, andiamo a San Siro con la mentalità giusta. Leao è un giocatore spacca partite, se gli concedi campo diventa difficile. Ma il Milan non è solo Leao, ci vogliamo preparare al meglio e abbiamo solo lunedì. Ora godiamoci questa vittoria e da mezzanotte penseremo al Milan"