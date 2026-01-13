Contro il Como Allegri ritrova Tomori dopo la squalifica

Oggi alle 10:30
di Lorenzo De Angelis

Dopo il turno di squalifica Fikayo Tomori torna regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per un'altra trasferta tanto delicata quanto importante, quella di Como. Il tecnico livornese ritrova dunque uno dei suoi fedelissimi, giocatore che in questi primi 5 mesi di stagione ha fatto un importante upgrade rispetto alla scorsa, dove è sembrato essere particolarmente in difficoltà. 

Merito di Allegri ma anche della costanza e del lavoro dello stesso Tomori, tornato quasi ai livelli dello scudetto 2021/22, quando insieme a Pierre Kalulu formò una coppia di centrali quasi invalicabile nella seconda parte di stagione. E chissà che non possa succedere lo stesso con Gabbia e Pavlovic. 