Convocati Belgio: escluso Saelemaekers. Ci sono Moreira e De Winter
Nuova vita per il Belgio che in questa pausa per le Nazionali inizierà una nuova era della sua storia con la panchina affidata all'olandese Mark van Bommel, ex calciatore rossonero. Per gli imminenti impegni di Nations League, il CT dei Red Devils ha convocato 28 giocatori tra cui due del Milan. Questi sono il difensore Koni De Winter e l'attaccante Diego Moreira. Grande assente, anche rispetto alle chiamate per il Mondiale di Rudi Garcia, l'altro milanista Alexis Saelemaekers.
BELGIO, I CONVOCATI DI VAN BOMMEL: OUT SAELEMAEKERS, IN DE WINTER E MOREIRA
Sono quattro gli impegni del Belgio nell'imminente pausa: il 25 settembre in casa dell'Italia, il 28 in casa contro la Francia, il 2 ottobre sempre in casa contro la Turchia e il 5 ancora contro la Francia ma in trasferta. Di seguito la lista dei convocati.
PORTIERI
Jari De Busser
Senne Lammens
Mike Penders
Maarten Vandevoordt
DIFENSORI
Timothy Castagne
Maxim De Cuyper
Zeno Debast
Koni De Winter
Brandon Mechele
Nathan Ngoy
Kyriani Sabbe
Joaquin Seys
Arthur Theate
CENTROCAMPISTI
Kevin De Bruyne
Mandela Keita
Romeo Lavia
Nicolas Raskin
Youri Tielemans
Hans Vanaken
ATTACCANTI
Charles De Ketelaere
Malick Fofana
Matias Fernandez-Pardo
Mika Godts
Romelu Lukaku
Dodi Lukebakio
Diego Moreira
Lois Openda
Leandro Trossard
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