Convocati Belgio: escluso Saelemaekers. Ci sono Moreira e De Winter

Convocati Belgio: escluso Saelemaekers. Ci sono Moreira e De WinterMilanNews.it
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Oggi alle 13:48News
di Francesco Finulli
Il nuovo CT del Belgio Mark van Bommel, ex calciatore rossonero, ha escluso Alexis Saelemaekers dai convocati: ci sono Moreira e De Winter

Nuova vita per il Belgio che in questa pausa per le Nazionali inizierà una nuova era della sua storia con la panchina affidata all'olandese Mark van Bommel, ex calciatore rossonero. Per gli imminenti impegni di Nations League, il CT dei Red Devils ha convocato 28 giocatori tra cui due del Milan. Questi sono il difensore Koni De Winter e l'attaccante Diego Moreira. Grande assente, anche rispetto alle chiamate per il Mondiale di Rudi Garcia, l'altro milanista Alexis Saelemaekers.

BELGIO, I CONVOCATI DI VAN BOMMEL: OUT SAELEMAEKERS, IN DE WINTER E MOREIRA

Sono quattro gli impegni del Belgio nell'imminente pausa: il 25 settembre in casa dell'Italia, il 28 in casa contro la Francia, il 2 ottobre sempre in casa contro la Turchia e il 5 ancora contro la Francia ma in trasferta. Di seguito la lista dei convocati.

PORTIERI
Jari De Busser
Senne Lammens
Mike Penders
Maarten Vandevoordt

DIFENSORI
Timothy Castagne
Maxim De Cuyper
Zeno Debast
Koni De Winter
Brandon Mechele
Nathan Ngoy
Kyriani Sabbe
Joaquin Seys
Arthur Theate

CENTROCAMPISTI
Kevin De Bruyne
Mandela Keita
Romeo Lavia
Nicolas Raskin
Youri Tielemans
Hans Vanaken

ATTACCANTI
Charles De Ketelaere
Malick Fofana
Matias Fernandez-Pardo
Mika Godts
Romelu Lukaku
Dodi Lukebakio
Diego Moreira
Lois Openda
Leandro Trossard