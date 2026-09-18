Gonçalo Ramos convocato dal nuovo Portogallo di Jorge Jesus

Gonçalo Ramos convocato dal nuovo Portogallo di Jorge JesusMilanNews.it
Oggi alle 14:24News
di Francesco Finulli
Il CT del Portogallo Jorge Jesus ha convocato 25 giocatori per gli impegni di Nations League: c'è anche Gonçalo Ramos

Comincia una nuova era del calcio portoghese, con un nuovo CT al comando come Jorge Jesus. Cambia il selezionatore ma non cambia la sostanza: Cristiano Ronaldo continua a essere convocato. Tra i chiamati in vista degli impegni della Nations League c'è anche il centravanti milanista Gonçalo Ramos. Presente anche l'ex rossonero Rafael Leao, oggi passato al Galatasaray. I lusitani avranno quattro impegni ufficiali per la nuova competizione: il 24 settembre in casa contro il Galles, poi due gare in trasferta il 27 settembre e il 1° ottobre contro Norvegia e Danimarca, infine partita in casa il 4 ottobre ancora contro la Norvegia.

PORTOGALLO, I CONVOCATI: C'È RAMOS

La lista dei 25 convocati del Portogallo per gli impegni di Nations League.

PORTIERI
Diogo Costa
Rui Silva
Samuel Soares

DIFENSORI
Joao Cancelo
Diogo Dalot
Ruben Dias
Tomas Araujo
Renato Veiga
Gonçalo Inacio
Nuno Mendes
Nuno Tavares

CENTROCAMPISTI
Joao Palhinha
Ruben Neves
Vitinha
Joao Neves
Bernardo Silva
Bruno Fernandes

ATTACCANTI
Francisco Conceiçao
Francisco Trincao
Rafael Leao
Pedro Neto
Joao Felix
Cristiano Ronaldo
Gonçalo Ramos
Fabio Silva 