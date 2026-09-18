Pasotto: "La sensazione è che Amorim abbia già messo nel conto di non riuscire a completare il suo ciclo nel Milan"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il momento di Ruben Amorim al Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il momento di Ruben Amorim: "La sensazione? Bruttina. E cioè che Amorim, dopo soli due mesi di lavoro, abbia in qualche modo già messo nel conto di non riuscire a completare il suo ciclo nel Milan. Perché tra le varie frasi da evidenziare lungo la giornata di ieri, c'è anche quel "se devo fallire, è meglio che fallisca alla grande". Sottinteso: "alla grande" significa che se dovrà soccombere, lo farà con le sue idee. Ecco, siamo già a questo punto e pare di rivivere la sua avventura a Manchester (dove a un certo punto disse "Me lo può chiedere anche il Papa, non cambio sistema"), quando però tutte queste cose succedevano dopo un anno e mezzo, non dopo una manciata di settimane.

Magari il suo è solo un tentativo di esorcizzare il rischio, il tentativo di alzare l'asticella dialettica per spostare l'attenzione dalla squadra su se stesso, ma sentire un allenatore appena montato in sella utilizzare il verbo fallire con questa disinvoltura, fa un certo effetto. Anche perché il Milan da un fallimento ci arriva già. La schiettezza è un pregio enorme nel mondo della comunicazione ingessata in cui il calcio moderno si rifugia da sempre, ma a volte occorre andarci cauti".