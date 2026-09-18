Belgio, il CT van Bommel spiega l'esclusione di Alexis Saelemaekers

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Alexis Saelemaekers non è stato convocato dal CT Mark van Bommel nelle sue prime convocazioni da selezionatore del Belgio

Oggi il Belgio ha annunciato la lista di 28 giocatori chiamati per i prossimi quattro impegni di Nations League contro Italia, Francia (due volte) e Turchia. Sono le prime convocazioni per il nuovo CT dei Diavoli Rossi, l'ex centrocampista rossonero Mark van Bommel. Tra i nomi non figura quello del milanista Alexis Saelemaekers, costantemente chiamato nel precedente ciclo di Rudi Garcia e selezionato anche per i Mondiali della scorsa estate. Ci sono invece gli altri due giocatori del Milan: il difensore Koni De Winter e l'attaccante Diego Moreira.

SAELEMAEKERS NON CONVOCATO DAL BELGIO: IL CT VAN BOMMEL SPIEGA

Il CT Mark van Bommel ha accompagnato la pubblicazione dei 28 giocatori convocati con una conferenza stampa in cui ha potuto motivare tutte le sue scelte. Gli è stato chiesto anche dell'esclusione di Alexis Saelemaekers, non convocato. Questa la risposta del tecnico, secondo quanto riferito dal portale HLN.be: "Al momento non ho scelto Alexis, ma questo non significa che non lo useremo mai. Abbiamo molti giocatori in avanti. L'ho chiamato proprio ieri sera. Non c'è niente di strano o altro"