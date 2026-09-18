Oggi inizia il 5° turno di Serie A, l'ultimo prima della sosta: il programma completo

Oggi inizia il 5° turno di Serie A, l'ultimo prima della sosta: il programma completo
Oggi alle 15:36News
di Francesco Finulli
La Serie A questa sera inaugura la quinta giornata di campionato con la sfida tra Monza e Sassuolo: il programma completo del weekend

Siamo già arrivati alla quinta giornata del campionato di Serie A Enilive. Questa sera inizia il nuovo turno di campionato con la sfida in Brianza tra il Monza e il Sassuolo, che arriva super galvanizzato dalla vittoria nel finale contro la Juventus. Sarà l'ultimo weekend prima della sosta delle Nazionali che fermerà il calcio dei club per ben due fine settimana consecutivi, una grande novità del calendario di questa nuova stagione. Il Milan in campo domenica sera a San Siro contro il Lecce, per chiudere il programma.

SERIE A ENILIVE, IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 5° TURNO

Di seguito si riporta il programma completo del 5° turno del campionato di Serie A.

VENERDÌ 18/9

ore 20.45, Monza-Sassuolo

SABATO 19/9

ore 15, Udinese-Cagliari
ore 15, Bologna-Torino
ore 18, Roma-Inter
ore 20.45, Venezia-Lazio

DOMENICA 20/9

ore 12.30, Fiorentina-Napoli
ore 15, Parma-Genoa
ore 15, Frosinone-Como
ore 18, Juventus-Atalanta
ore 20.45, Milan-Lecce