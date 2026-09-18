Di Michele: "Amorim è bravo, ma il Milan è stato costruito malissimo"

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Le parole di David Di Michele sulla situazione attuale del Milan e sul tecnico rossonero Ruben Amorim

La brutta sconfitta del Milan a San Siro contro il Benfica, nella prima giornata della League Phase di Europa League, ha alimentato le critiche e i malumori nei confronti della squadra e di Ruben Amorim che, come spesso capita agli allenatori, è il primo imputato. Anche Gerry Cardinale e la proprietà comunque rimangono nel mirino della critica. L'ex attaccante David Di Michele ha espresso il suo parere in merito come ospite sulle frequenze di TMW Radio.

AMORIM BRAVO, MILAN COSTRUITO MALISSIMO

Il pensiero di David Di Michele su Ruben Amorim e sulla situazione attuale del Milan in generale: "Amorim secondo me è bravo, è il Milan ad essere stato costruito malissimo. Non c'è nessuno che attacca la profondità e vogliono tutti giocare con la palla fra i piedi. leri addirittura il Milan ha perso contro una squadra che ha fatto turnover, il che fa riflettere. Anche su Goncalo Ramos mi sento di dire che lega tanto il gioco, ma non attacca la porta".