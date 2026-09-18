Borghi su Amorim: "Ci sono situazioni in cui gli esperimenti devono passare in secondo piano"

vedi letture

Il telecronista Stefano Borghi è intervenuto in studio a Sky per dire la sua sulla partita del Milan contro il Benfica e sul momento generale dei rossoneri

Il Milan si sta preparando già per il prossimo impegno di campionato, domenica sera a San Siro contro il Lecce: solo così si possono superare le scorie della sconfitta contro il Benfica nella prima partita di Europa League e solo così si può rispondere alle critiche che già stanno piovendo copiose su Milanello. Commentatore per Sky Sport della gara contro i portoghesi, il telecronista Stefano Borghi è intervenuto in studio per dire la sua sulla partita del Milan e sul momento in generale dei rossoneri.

AMORIM, SITUAZIONI IN CUI GLI ESPERIMENTI PASSANO IN SECONDO PIANO

Il commento di Stefano Borghi sulla sconfitta del Milan contro il Benfica: "Amorim sta cercando di fare una vera e propria rivoluzione culturale nel modo di giocare a calcio del Milan rispetto al passato recente. Quindi ci stanno gli esperimenti, ci stanno le prove, ci sta di dover capire; però ci sono anche delle situazioni in cui gli esperimenti, secondo me, devono passare in secondo piano rispetto alle esigenze. Mercoledì sera per il Milan, per la gente del Milan, era una serata di gala. Il Milan tornava in Europa con San Siro pressoché pieno, contro il Benfica col ricordo di due finali: sembrava davvero Champions League. Nel momento in cui sono state annunciate le formazioni, vedevo la gente piuttosto strabiliata dal fatto che non giocasse Moreira, che non giocasse Pulisic, che giocassero altri elementi. Era una partita importante per il Milan che poteva anche accelerare il processo di crescita e le scelte andavano fatte più che altro in quest'ottica"