Marinozzi: "Non può parlare sempre e solo Amorim. Occorre che qualcuno, col Lecce, parli al posto suo e spazzi le voci"

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Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube soffermandosi sulla comunicazione di Ruben Amorim.

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube soffermandosi sulla comunicazione di Ruben Amorim, abbondante in questo inizio di stagione in quanto unico frontman mediatico del club rossonero: "Mi piace la comunicazione diretta e chiara di Ruben Amorim e credo che non debba rispondere a provocazioni eccessive o a elementi estranei al campo per evitare errori comunicativi.

Adesso, però, c'è bisogno dell'intervento della società. Serve un aiuto a livello di comunicazione per Ruben Amorim, perché non può parlare sempre e solo lui. Occorre che qualcuno — non so chi, se addirittura Cardinale — intervenga nel pre-partita contro il Lecce per parlare di questo inizio di stagione e, soprattutto, per spazzare via le voci clamorosamente premature su un suo possibile esonero o su imminenti cambiamenti in panchina. In questo momento Amorim ha bisogno di essere difeso dalla società e ha anche la necessità di tirare il fiato dal punto di vista mediatico. Il lavoro sul campo è tanto e, se deve impegnarsi ogni volta tra interviste pre-gara, conferenze stampa e commenti post-partita, gli impegni diventano troppi e il rischio di commettere un errore aumenta. Credo quindi che serva un supporto e che la sua voce debba essere alternata a quella di qualche dirigente del Milan".