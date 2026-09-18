Pastore: "Anche i fischi col Benfica erano stanchi. Non dico che si debba fare come Mourinho, ma..."

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla reazione dei tifosi del Milan al ko contro il Benfica.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla reazione dei tifosi del Milan al ko contro il Benfica: "C'è un clima generale che mi ha colpito. Il Milan peggiore dell'anno scorso - quello contro il Cagliari, l'Atalanta o delle ultime giornate - veniva travolto dai fischi nel finale, con la gente che addirittura se ne andava prima del termine. Mercoledì, invece, lo stadio era pieno ed è rimasto tale praticamente fino alla fine, ma i fischi erano più stanchi, dettati dalla rassegnazione. Siamo al 17 settembre, non è neanche iniziato l'autunno, eppure nel delirio dei social e nel frullatore mediatico sembra che la tragedia sia già compiuta, cosa che non è. Il Milan si trova a soli quattro punti dal primo posto e nella prossima giornata affronterà il Lecce nella stessa settimana in cui si gioca Roma-Inter, quindi potrebbe persino guadagnare punti sulla vetta.

C'è però un clima che non aiuta e, poiché i giocatori non mostrano una personalità spiccata, i problemi per l'allenatore diventano abbastanza gravi. Lui si prende tutte le responsabilità ed è un continuo prendersi le colpe da parte di tutti, un'autofustigazione continua. Non dico che si debba fare come Mourinho, che sparge fumo per distogliere l'attenzione - strategia che non è elegante, ma che spesso funziona - però questo continuo colpevolizzarsi non aiuta".