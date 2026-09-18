Letizia precisa: "Cardinale non contento, ma questo non vuol dire esonero, crisi o che ieri sia successo qualcosa di straordinario"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla reazione di Gerry Cardinale alle ultime partite del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla reazione di Gerry Cardinale alle ultime partite del Milan: "Di certo Cardinale non era felice già da prima: non lo era dopo Milan-Benfica, come non lo era dopo Lazio-Milan e neanche dopo Juventus-Milan. Penso che non fosse super felice neppure dopo le prime due partite, in particolare dopo Milan-Venezia. Così come il nostro trend è andato al ribasso, anche il gradimento di Gerry Cardinale ha vissuto un'escalation in negativo.

Detto questo, significa che caccia l'allenatore? No. Vuol dire che c'è una crisi irreversibile? No. Significa che ieri è successo qualcosa di straordinario da quello che ci risulta? No. Anche perché in queste ore Gerry Cardinale si trova ancora a New York City, dove è stato trattenuto questa settimana da impegni familiari, ma è in arrivo in Italia e sarà a Milano per la sfida con il Lecce. Non mi risulta che i toni si siano alzati; se poi ciò è avvenuto senza che sia arrivato alle orecchie della stampa, tanto meglio: non dobbiamo per forza sapere tutto ed è giusto che certe cose rimangano all'interno del club. Rispetto alla routine normale, non mi risulta sia successo nulla di diverso dopo Milan-Benfica. Mi risulta che, esattamente come accade in ogni post-partita, Cardinale si sia confrontato con l'allenatore per capire cosa sia successo sul campo, nel bene e nel male. Lo fa e lo farà anche dopo le vittorie, proprio per mantenere il polso della situazione.

Questa è la situazione attuale: nulla di drammatico o di incredibilmente preoccupante. Anzi, devo dire che, rispetto alla delusione incassata con il Benfica, tutto sommato il dopogara è stato gestito abbastanza bene".