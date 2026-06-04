De Laurentiis: "Il Maradona è un cesso. Nemmeno con 200 milioni si eliminano tutti i problemi che ha"

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Il tema degli stadi, in Italia, è sempre una questione delicata. Nel nostro paese è sempre molto difficile e complicato avviare i lavori per una nuvoa struttura, per via di tanti ostacoli e paletti a livello locale, provinciale e regionale. Lo sanno molto bene Milan e Inter che dai tempi di Berlusconi e Moratti cercano delle soluzioni per avere un nuovo impianto o quantomeno per ammodernare San Siro. Lo sa anche Aurelio De Laurentiis che nella conferenza stampa con cui ha presentato il ritiro estivo del Napoli ha parlato dei suoi progetti sullo stadio "Diego Armando Maradona".

Le parole di Aurelio De Laurentiis sullo stadio Maradona: "Per il centro sportivo non ci sono problemi. Sullo stadio faremo una conferenza dedicata. Le strutture saranno il tema di questo quinquennio. Bisogna affrontare il tema dei rapporti con la città, il Comune e la Regione per quanto riguarda lo stadio. Se volete che il Napoli venga considerato una grande squadra, ricordate che anni fa dissi che il Maradona era un cesso e avevo ragione. La mia opinione non è cambiata. Nemmeno spendendo 200 milioni si eliminerebbero tutti i problemi del Maradona"