Del Piero critico col Milan: "Zero gol in 3 giornate, è questo il dato eclatante su cui lavorare"

Anche Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, si è detto preoccupato dopo il pesante ko del Milan per 3-0 in casa del PSG:

"Non riuscire a fare gol nelle prime tre giornate è un dato eclatante... Fare gol significa concretizzare, mettere paura all'avversario. Puoi perdere, ma devi segnare. Il PSG oggi è cresciuto nel corso della partita, ma il Milan non è mai riuscito a far male e questa è la cosa che mi ha colpito e che dovrà sistemare Pioli. Segnare ti dà tanto, non solo al singolo ma anche alla squadra che capisce di poter vincere", le parole dell'ex bianconero.