Doppietta di Camarda! Bene anche Bartesaghi: Italia U21 abbatte l'Armenia

Grande pomeriggio per i giovani milanisti dell'Italia U21: gli Azzurrini, dopo un primo tempo complicato e bloccato sullo 0-0, hanno battuto i pari età dell'Armenia con il risultato di 5-1. Ad aprire le danze è stato Dagasso, entrato all'intervallo, mentre i colpi del ko li ha dati Francesco Camarda con una doppietta: la prima rete segnata su assist dell'amico Davide Bartesaghi, terzino rossonero. La ciliegina sulla torta l'hanno messa Fini ed Ekhator con poker e pokerissimo.

Il rossonero Bartesaghi ha giocato la seconda gara da titolare consecutiva e anche oggi è rimasto in campo per tutta la partita, mettendo a segno un assist. Il milanista di proprietà, quest'anno al Lecce, Francesco Camarda ha segnato due reti come detto ed è uscito all'ora di gioco.