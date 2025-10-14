Doppietta di Camarda! Bene anche Bartesaghi: Italia U21 abbatte l'Armenia
Grande pomeriggio per i giovani milanisti dell'Italia U21: gli Azzurrini, dopo un primo tempo complicato e bloccato sullo 0-0, hanno battuto i pari età dell'Armenia con il risultato di 5-1. Ad aprire le danze è stato Dagasso, entrato all'intervallo, mentre i colpi del ko li ha dati Francesco Camarda con una doppietta: la prima rete segnata su assist dell'amico Davide Bartesaghi, terzino rossonero. La ciliegina sulla torta l'hanno messa Fini ed Ekhator con poker e pokerissimo.
Il rossonero Bartesaghi ha giocato la seconda gara da titolare consecutiva e anche oggi è rimasto in campo per tutta la partita, mettendo a segno un assist. Il milanista di proprietà, quest'anno al Lecce, Francesco Camarda ha segnato due reti come detto ed è uscito all'ora di gioco.
⏱️ 𝐑𝐈𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 14, 2025
🇮🇹🇦🇲 #ItaliaArmenia 5️⃣-1️⃣
59’ #Dagasso; 62’, 72’ #Camarda; 75’ #Fini; 78’ Vardanyan; 91’ #Ekhator#Under21 #Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.com/QhpV70r4iP
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan