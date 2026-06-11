FOTO - Contestazione Milan: altri manifesti esposti in Sardegna dal Milan Club Gesturi "Paolo Maldini"
Prosegue la contestazione dei tifosi milanisti che è arrivata anche in Sardegna. Il messaggio è sempre lo stesso: "Liberate il nostro Milan"
Prosegue la contestazione dei tifosi del Milan contro la proprietà di RedBird, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Come testimoniano le foto, i manifesti con la scritta "Liberate il nostro Milan" sono stati esposti in Sardegna anche dal Milan Club Gesturi "Paolo Maldini".
Le motivazioni dietro alle poteste dei milanisti, che stanno esponendo questi manifesti in tutta Italia, sono: "Devastazione di storia, identità, passione e milanismo; sfruttamento speculativo del marchio; aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti oltre ogni decenza; sabotaggio dell'ambiente e del tifo organizzato; manifesta incapacità su tutti i fronti societari”.
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