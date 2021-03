Galderisi: "Donnarumma il più forte al mondo, Tonali mi è sempre piaciuto"

Giuseppe Galderisi, intervenuto sul canale Twitch del Milan, si è espresso su Donnarumma e Tonali: "Gigio è il portiere più forte al mondo. E' sempre equilibrato, è la qualità migliore del campione. Ho avuto tanti campioni vicino, non sbagliavano mai l'atteggiamento, io lui lo vedo così. Sono un suo tifoso. Tonali? A me è sempre piaciuto, a Brescia mi dava l'impressione di essere devastante in prospettiva. Credo che ci sia da lavorare molto, lo sa anche lui, ma ha trovato l'allenatore giusto per poter crescere. O arrivi e detti legge, o capisci dove migliorare. Caratterialmente mi sembra abbastanza solido".