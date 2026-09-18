Galli sul Milan: "È una squadra che tradisce fragilità e scarsa sicurezza"

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Le dichiarazioni di Filippo Galli sul Milan a Il Corriere della Sera

Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, l'ex rossonero Filippo Galli ha parlato di Milan dopo la brutta sconfitta all'esordio in Europa League contro il Benfica.

Filippo Galli che impressione le ha lasciato il Milan sconfitto in Europa League?

"Mi sembra evidente che sta attraversando un momento di difficoltà. Pur con l'attenuante di essere in fase di costruzione, è una squadra che tradisce fragilità e scarsa sicurezza. È complicato con queste premesse proporre il gioco dominante che Amorim predica".

Per evitare un tracollo, non sarebbe bastato ripartire dalle basi messe nel secondo tempo della sfida con la Lazio?

"Non si riesce a capire perché l'allenatore abbia effettuato un turn over cosi massiccio. Da un lato è apprezzabile che voglia tenere tutti i giocatori in considerazione, dall'altro cambiando così tanto sono emerse le difficoltà e venute a mancare le certezze. Forse nel medio-lungo termine avrà ragione lui. ma avrà il tempo? Sono già saltati due allenatori in serie A...".

La preoccupa il clima che si è creato attorno al tecnico?

"Speriamo che la società faccia quadrato attorno a lui"

Dopo un anno di assenza dalle coppe, il Milan ha sbagliato l'approccio all'Europa?

"È errata la tempistica. Da lunedì inizia la lunga sosta: perché non ha lavorato sui punti fermi invece di effettuare esperimenti? Ora si affronterà il Lec- ce con un clima di apprensione e si rischia di accumulare scorie nel periodo di break".

Le sostituzioni al 45' non rischiano di suonare come una bocciatura irreversibile?

"Dipende, magari sono frutto di un accordo precedente. Mi sembra che Amorim punti a tenere tutti sulla corda".

Ma anche Modric all'Olimpico è uscito all'intervallo...

"Spero che abbia avuto l'accortezza di spiegare la scelta. Noi non lo sappiamo se ciò e avvenuto, da fuori sembra una stroncatura".

Dopo aver inseguito per anni un numero 9, ora c'è Gonçalo Ramos, titolare in tutte e cinque le gare ma in gol una sola volta. Come si recupera il giocatore?

"Ha bisogno della squadra, non puo percorrere 12 km a partita per andare a procurarsi un pallone giocabile. Il Milan deve imparare a difendere in via preventiva, altrimenti si creeranno altre situazioni come quella in cui Kaminski ha raddoppiato e la sfida è finita".

Il Milan è da piazzamento Champions?

"Per quello che sta esprimendo oggi, no. Ha bisogno prima di trovare certezze da cui ripartire. Amorim ha puntato su una strategia che per ora non ha pagato".