Amorim punta sui titolari contro il Lecce: Pulisic e Moreira verso la titolarità
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In occasione della partita di domenica contro il Lecce, Ruben Amorim dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori
Contro il Lecce il Milan dovrebbe (finalmente) affidarsi ai suoi uomini migliori senza ulteriori esperimenti. Pulisic è atteso titolare sulla trequarti, probabilmente accanto a Cisse, mentre Musah si gioca un posto in mediana con Modric e Rabiot. Sugli esterni, invece, Moreira potrebbe partire dal primo minuto a sinistra, con Chukwueze confermato a destra.
In difesa torna Gila insieme a De Winter e Pavlovic davanti a capitan Maignan. In attacco nessun dubbio su Gonçalo Ramos, ancora a caccia del gol. A San Siro atteso Gerry Cardinale.
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