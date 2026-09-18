Galli preoccupato per Amorim: "Nel medio-lungo termine forse avrà ragione lui, ma avrà tempo?"

vedi letture

Le dichiarazioni di Filippo Galli sul Milan a Il Corriere della Sera

Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, l'ex rossonero Filippo Galli ha parlato di Milan dopo la brutta sconfitta all'esordio in Europa League contro il Benfica.

Per evitare un tracollo, non sarebbe bastato ripartire dalle basi messe nel secondo tempo della sfida con la Lazio?

"Non si riesce a capire perché l'allenatore abbia effettuato un turn over cosi massiccio. Da un lato è apprezzabile che voglia tenere tutti i giocatori in considerazione, dall'altro cambiando così tanto sono emerse le difficoltà e venute a mancare le certezze. Forse nel medio-lungo termine avrà ragione lui. ma avrà il tempo? Sono già saltati due allenatori in serie A...".

La preoccupa il clima che si è creato attorno al tecnico?

"Speriamo che la società faccia quadrato attorno a lui"