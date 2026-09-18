Cardinale-Amorim, confronto dopo il Benfica: fiducia intatta ma ora servono risposte
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Cardinale ha confermato la sua fiducia nei confronti di Ruben Amorim, ma c'è bisogno di risposte concrete, soprattutto nel gioco
Gerry Cardinale e Ruben Amorim continuano a confrontarsi dopo ogni partita, analizzando prestazione, scelte e clima della squadra. Dopo il ko con il Benfica, però, il colloquio è stato più delicato del solito. Il proprietario ha chiesto chiarimenti soprattutto sulle scelte tecniche, considerando gli investimenti fatti sul mercato e alcuni giocatori importanti rimasti fuori.
La fiducia in Amorim resta comunque piena e non ci sono riflessioni in corso sul suo futuro, ma Cardinale è stato chiaro e pretende una crescita progrssiva nel gioco. Già a partire contro il Lecce servirà una risposta concreta, perché un altro passo falso prima della sosta complicherebbe parecchio il momento, già delicato, del Milan.
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