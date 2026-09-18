Capello: "Ramos non è aiutato dai compagni. Modric? È uno dei pochi a dare verticalità alla manovra"

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Le dichiarazioni di Fabio Capello sul Milan a La Gazzetta dello Sport

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan dopo la brutta sconfitta di mercoledì in Europa League contro il Benfica.

Sta mancando totalmente anche il gioco.

«Non c’è mai chi cerca l’uno contro uno per andare al cross, o uno scatto in profondità. E poi c’è anche un altro problema: anche quando si arriva a mettere palla in mezzo, non c’è mai nessuno che riempia l’area. Ramos riceve la palla circondato dagli avversari e non è aiutato dai compagni».

Quanto manca il coraggio, e quanto l’idea di gioco?

«Direi che per il 50 per cento c’è la paura di tentare la giocata e per l’altro 50 non si è ancora capito il piano tattico. I giocatori si conoscono e si capiscono giocando insieme: se cambi sempre, a questo obiettivo non ci arrivi».

Modric fuori è lesa maestà o ci può stare?

«Che non sia in grande forma è qualcosa sotto gli occhi di tutti ma un giocatore di questo livello, soprattutto visto come sta giocando ora la squadra, starei molto attento prima di accantonarlo. Io sono per la qualità. Ricorderei che lui è uno dei pochi a dare verticalità alla manovra».